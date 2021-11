Netradiční turnaj byl v tomto roce součástí seriálu sportovních akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník.

„V tom je náš formát ideální. Když si to chce nováček vyzkoušet a dojde na klasický turnaj, soupeř mu je nalosován. Tak může hned v prvním kole dostat skutečné eso a ani se vlastně nestačí rozkoukat a je vyřazen. U nás je možné se přihlásit třeba ve dvojici s kamarádem, pořádně se s hrou seznámit, zkusit si různé varianty. Každoročně díky tomu máme zájemce o členství v našem klubu a letošek nebyl výjimkou,“ vysvětlil Jakub Hasil z pořádajícího sportovního oddílu Billiard-hockey club Most.

Vyznavači stolního hokeje si mohli vyzkoušet tři jeho druhy. Začínalo se šprtcem v jednotlivcích a následně dvojicích, posléze přišel na řadu air-hockey a ten vystřídal táhlový hokej Chemoplast. Po něm se opět ke slovu až do rána dostal šprtec, o který byl největší zájem. Celkem se za čtyřiadvacet hodin zapojilo 102 hráčů všech věkových i výkonnostních kategorií.

„Jsme moc rádi, že jsme si po roční nucené pauze opět mohli pořádně zahrát a že jsme coby malá asociace nalákali další zvědavce, aby se zapojili. Ti nejlepší si odnesli poháry, ale nejdůležitější bylo, že si všichni akci skvěle užili, bavili se a přitom vládla přátelská atmosféra,“ uvedl Jakub Hasil.

Výsledky 24 hodin stolního hokeje Most – šprtec: Michal Justra (BHC StarColor Most);

šprtec čtyřhra: Jozef a Jan Matuščínovi (BHC StarColor Most); táhlový hokej Chemoplast: Lukáš Doležal (Black Sharks Most); air-hockey: Lukáš Doležal (Black Sharks Most); trofej za nejvíce odehraných her: Vít Kůřil (BHC StarColor Most); nejvzdálenější účastník: Karel Racek (Prague NHL); nejstarší účastníci: Karel Racek (Prague NHL) a Ladislav Hegedüs (BHC StarColor Most) – oba 55 let; nejmladší účastník: Filip Justra (Litvínov) – 4 roky.

Vladimír Zemánek - koordinátor komunikace České unie sportu