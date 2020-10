Víte, jaké bylo a vlastně stále ještě je největší turistické lákadlo Krušných hor v loňském roce? Ne? Tak vězte, že je to FUNpark v Mostě, který získal nejvíce hlasů v anketě Krušnohorská „NEJ“, kterou vyhlásila Destinační agentura Krušné hory.

Ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek s cenou Krušnohorská NEJ. | Foto: Město Most

První ročník soutěže Krušnohorská NEJ tak má svého vítěze. Veřejnost nejprve nominovala deset novinek roku 2019, které si podle návštěvníků zasloužily ocenění a patří k tomu nezajímavějšímu a nejlákavějšímu, co Destinace Krušné hory nabízí. Pět měsíců trvalo hlasování na sociálních sítích, při kterém lidé volili tu NEJ novinku loňského roku. Vítězný FUNpark Most získává propagaci svého produktu v hodnotě 50 tisíc korun. Putovní cenu vílu Marcebylu předali organizátoři soutěže zástupci sdružení SPO-NA při slavnostním aktu přímo v prostorách vítězného Funparku Most Petru Formánkovi (na snímku), řediteli Sportovní haly v Mostě, která areál spravuje. (luk)