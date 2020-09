Veřejnost nejprve nominovala deset novinek roku 2019, které si podle návštěvníků zasloužily ocenění a patří k tomu nezajímavějšímu a nejlákavějšímu, co destinace Krušné hory nabízí. Pět měsíců trvalo hlasování na sociálních sítích, při kterém lidé volili tu NEJ novinku loňského roku. Nejvíce hlasů získal Funpark Most a stal se tak vítězem ankety Krušnohorská „NEJ“ pro rok 2019.

Vítěz získává propagaci svého produktu v hodnotě 50 tisíc korun. Putovní cenu vílu Marcebylu předají organizátoři soutěže zástupci sdružení SPO-NA při slavnostním aktu přímo v prostorách vítězného Funparku Most.

„Výsledky hlasování se do poslední chvíle měnily. O první místo bojovali Funpark Most s Penzionem Studánka. Hlasování ovlivnila i opatření související s nákazou COVID-19, kvůli které jsme uzávěrku posunuli o dva měsíce. V loňském roce při nultém ročníku jsme si ověřili, že hlas lidu se velmi liší od názoru odborné veřejnosti. Lidé měli zájem hlasovat a hlavně nominovali to, co se jim v Krušných horách líbí. Ze soutěže chceme udělat tradiční akci v oblasti Krušných hor. Sice má soutěž jen jednoho vítěze, ale gratulace patří všem nominovaným. Dokázali zaujmout veřejnost a získali si podporu lidí, a o to jde především,,“ řekla ředitelka Destinační agentury Krušné hory Petra Fryčková, která je jako součást sdružení SPO-NA soutěž organizovala. V letošním roce soutěž probíhala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Konečné pořadí ankety:

1. místo Funpark Most

2. místo: Penzion Studánka Klíny

3. místo: Informační tabule obcí Chomutovska

Destinační agentura Krušné hory