Mostecký závod ADAC GT Masters, jenž se měl jet 15. až 17. května, je definitivně zrušený. OMV MaxxMotion NASCAR Show se po dohodě s promotérem přesouvá z červnového termínu na víkend 13. až 15. listopadu. Czech Truck Prix by se pak měl uskutečnit podle plánu 28. až 30. srpna, a to jako zahajovací podnik letošní sezony. Vše ale zatím nasvědčuje tomu, že oba závody se budou muset obejít bez divácké kulisy.

„Povolený limit počtu osob na sportovních akcích to bohužel neumožňuje. A i kdyby se maximální hranice do zahájení obou podniků výrazně posunula, nebude nám to stačit. Velmi obsáhlý je totiž ansámbl lidí tvořený závodními a organizačními týmy, zdravotní a bezpečnostní službou, rozhodčími či traťovými komisaři. Pro diváky tak zbývá zanedbatelný počet míst. To je důvod, proč jsme prodej vstupenek zastavili,“ vysvětlila obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.

Fanoušci, kteří již vlastní vstupenky na zrušený závod ADAC GT Masters, mohou žádat o vrácení peněz tam, kde vstupenky zakoupili. Pokud je objednali prostřednictvím webové stránky mosteckého autodromu, mohou se obrátit na provozovatele sítě Colosseum Ticket. „Kdo nebude chtít vstupné vrátit, podpoří autodrom v nelehké ekonomické situaci způsobené nezaviněným omezením provozu. Zakoupené vstupenky na závod série NASCAR a závod Czech Truck Prix zůstávají zatím v platnosti,“ upřesnila Svobodová.

V březnu a téměř celý duben byl autodrom v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru a nemoci covid-19 uzavřený. Až koncem dubna začali za přísných hygienických pravidel trénovat a testovat v areálu autodromu profesionální jezdci se svými týmy, později i rekreační jezdci. Vedle obou závodních okruhů autodrom posléze zpřístupnil i offroadový areál pro předem nahlášené jednotlivce na terénních motocyklech či čtyřkolkách.

Jan Foukal - Autodrom Most