Polygon v Mostě nabízí do konce října ještě sedm dalších termínů. Teoretická výuka i praktický výcvik podléhají přísnému režimu v souladu s vládními opatřeními proti šíření nemoci covid-19.

Místo osmi hodin tak mladí řidiči stráví na polygonu jen polovinu tohoto času. „Teoretická výuka včetně dopravně psychologického semináře a prezentace dopravního policisty se totiž uskutečnily on-line už ve čtvrtek večer. Praktický čtyřhodinový výcvik sestává z jízd s učiteli autoškol do města a jeho okolí a ze zvládání krizových situací na plochách polygonu ve vlastním voze pod vedením instruktorů autodromu,“ vysvětlila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Upozornila, že o kurzy je mezi mladými muži a ženami nebývalý zájem. „V červnu a červenci je u nás kapacita kurzů téměř vyčerpána. Lepší situace je u termínů v srpnu, v září a říjnu. Nicméně nikdo by s registrací neměl váhat, počet účastníků je omezený,“ upřesnila Veronika Raková. Zájemci o bezplatný kurz v Mostě si mohou rezervovat termín na www.startdiving.cz.

Do Mostu přijela až ze Sokolova také dvacetiletá Eva Tatýrková. „O projektu jsem se dozvěděla na internetu, velmi mě zaujal. Kurz považuji za skvělou příležitost se za volantem zdokonalit. Myslím si, že výcvik ve zvládání krizových situací, jimž se v běžném provozu nelze čas od času vyhnout, by měl být součástí výuky v autoškole,“ zdůvodnila svou přítomnost na kurzu sympatická mladá žena.

Projekt se inspiroval rakouským systémem vzdělávání řidičů, finanční podporu poskytuje fond zábrany škod ve správě České kanceláře pojistitelů. Program kurzu pod dohledem zkušených instruktorů není školou smyku pro zábavu. Je zaměřený na zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu včetně osvojení zásad defenzivní jízdy a zvládání rizikových situací na plochách polygonu. Nedílnou součástí je i seminář dopravního psychologa a prezentace dopravního policisty. Letos přibyly také vzdělávací aktivity určené učitelům autoškol a rodičům mladých začínajících řidičů.

Cílem projektu je podle předsedy Asociace autoškol ČR a koordinátora projektu Aleše Horčičky významně snížit počet závažných nehod způsobených začínajícími řidiči. „Povedlo se to například v Rakousku právě po zavedení moderního systému vzdělávání řidičů. Do celkem 72 zdokonalovacích kurzů se nám letos podaří začlenit bezmála 2600 mladých řidičů a řidiček,“ doplnil.

Řidičů ve věku 18 až 24 let bylo v České republice v loňském roce na 100 tisíc. Patří do rizikové skupiny. Z policejních statistik vyplývá, že nezkušení mladí řidiči zaviní každým rokem zhruba 18 procent dopravních nehod, řidiči s praxí do pěti let pak tvoří až pětinu obětí havárií.

Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.

Jan Foukal – Autodrom Most