Epidemie nemoci Covid-19 se projevuje vedle ohrožení zdraví a životů obyvatel také v ochromení ekonomiky. V důsledku nouzového stavu vyhlášeného vládou se ocitla na prahu další existence také společnost Autodrom Most provozující stejnojmenný areál. V důsledku nuceného uzavření areálu jí totiž okamžitě klesly výnosy o 90 procent, propad tržeb za celý letošní rok vedení firmy odhaduje až o 70 procent.

Areál Autodromu Most. | Foto: Autodrom Most

„Je to neudržitelný stav. Sice v rámci rozvolnění omezení můžeme od 20. dubna pronajímat velký závodní okruh profesionálům týmům, příliš to ale nepocítíme. Je jich totiž v republice jen několik, motoristický sport je v podstatě paralyzovaný. Ačkoli děláme všechno možné pro zachování všech 45 pracovních míst, propouštění se zřejmě nevyhneme. V současné chvíli nám pomůže jakákoli podpora. Pokud si naši fanoušci nyní zakoupí vstupenku na závody nebo poukaz na kurz bezpečné či sportovní jízdy, zůstanou v platnosti až do doby, kdy se akce budou moci uskutečnit,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.