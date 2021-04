Na Benediktu se sešlo okolo 60 vozů, které společně projely město a vrátily se zpět na Benedikt, kde protest podpořil také český řidič kamionu. Ten si zapůjčil vlajku a projel okolo parkoviště.

Za zvuků klaksonů, vlajících vlajek a krásného slunečního dne, se akce tentokrát bohužel neobešla bez komplikací. Projíždějící kolona vozidel dávala přednost na přechodě na třídě Budovatelů rodině s dítětem, které se ale rozběhlo do silnice, kde ho srazila řidička projíždějící v levém pruhu, která nepatřila do protestující kolony. Protestující řidiči ihned pomáhali se záchranou zraněného chlapce do doby, než přijela sanitka a policie.

Další protestní jízda se koná v neděli 11. dubna v 11 hodin a startuje opět na parkovišti u Benediktu.

Tomáš Urban