Vzhledem k tomu, že jarní část soutěží byla zrušena v řadě oblastních soutěží, představí se na letošním ČNP týmy nikoli pouze na základě klasického nominačního kritéria – úřadující mistr či vítěz ligového poháru té které oblasti.

V Kolíně, kde se letošní ČNP tuto sobotu odehraje, se tak sejde 26 týmů z celé ČR vyslaných svými domácími svazy na základě jejich uvážení, dlouhodobé výkonnosti, či na základě divoké karty od pořadatele. Mosteckou ligu malé kopané zde tak bude zcela výjimečně zastupovat hned trojlístek týmů a to Atlético Most, Gamblers Most a Jablíčka Chomutov.

Vzhledem k tomu, že jde o trojici týmů, která se stejným bodovým ziskem dominovala podzimní části soutěže, má toto složení i své sportovní opodstatnění.

Všechny tři týmy nominovaly na ČNP velmi silné sestavy (do kterých samozřejmě mohou promluvit omluvenky či zranění na poslední chvíli) a na pohár tak vyráží s ambicemi na vysoká umístění. Umístění v první čtveřici by pak znamenalo kvalifikaci do letošního EMF EURO CUPu, který se uskuteční začátkem září v italském Riccione.

Atlético Most (nejlépe 4. místo na ČNP v roce 2018) se ve skupině „C“ postaví postupně týmům PRIMAKLIMA FS PARDUBICE, BK ROURA FELLAS PRAHA a DYNAMO VKK KOLÍN.

Gamblers Most (dvojnásobní mistři ČR z let 2015 a 2016) se představí ve skupině „D“ a to proti týmům SOKOL POHOŘANY (Olomouc), 1. FC BARI KOPŘIVNICE a ABUS GASTRO JIHLAVA.

A Jablíčka Chomutov (nejlépe 5. – 8. místo na ČNP v roce 2018) ve skupině „B“ poměří své síly s týmy LEŽÁK ČESKÁ SKALICE (Havlovice), OSTRAVSKÝ ZÁBŘEH, RK KAFKI PŘEROV a PRORADOST 1999 PŘÍBRAM.

Je vždy nesmírně obtížné dopředu odhadovat možnou sílu soupeřů, ale mostečtí by určitě měli patřit v základních skupinách k těm lepším týmům s nemalou šancí na postup do fáze play-off. Každopádně o tom, jak to nakonec vše dopadne, se rozhodne tuto sobotu v Kolíně a mosteckým příznivcům malého fotbalu nezbývá, než držet našim zástupcům palce.

Aleš Janeček - Mostecká liga malé kopané