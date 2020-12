Mostecká skupina Benedikt představí klip Devět dní (O Vánocích)

Čtenář reportér





Přátelé, kamarádi… Doba je složitá a nic nejde uskutečnit tak, jak si předem naplánujeme. Vy, co chodíte na náš facebookový profil víte, že naše hudební těleso nemá ambice někomu něco dokazovat či se tlačit do médií. Přesto si ale uvědomujeme, že jsme v letošním roce slíbili návrat ke kořenům neboli Back To Basic.

Mostecká skupina Benedikt představí klip Devět dní (O Vánocích). Stane se tak 20. prosince. | Foto: Skupina Benedikt