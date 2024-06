Trio zkušených novinářů navštívilo v pátek 31. května 4. Základní školu Václava Talicha. Vyprávěli o své práci a odpovídali na dotazy zvědavých žáků. Diskuze se zúčastnila bývalá reportérka TV Nova a současná redaktorka on-line deníku e-Chomutovsko Jitka Fárová, moderátor České televize Ivo Brániš a sportovní redaktor Mosteckého deníku Václav Veverka.

Diskuze žáků ze 4. ZŠ v Mostě. | Foto: Marcela Klíchová

Ve čtyřiceti minutách nabitých informacemi se děti dozvěděly, co tato nelehká profese obnáší. Mohli se zeptat na všechna úskalí, veselé i dramatické historky, časovou náročnost této práce, a především si udělat představu, jaké je to být novinářem.

„Začínal jsem v regionální televizi jako kameraman, produkční, a nakonec jsem se dostal i před kameru. Je to zajímavá práce zajímavá, která každý den přináší nové výzvy. Během dne se situace může rychle změnit a je potřeba reagovat rychle, být flexibilní. Je to takový adrenalin“, uvedl moderátor České televize Ivo Brániš.

Václav Veverka, Jitka Fárová a Ivo Brániš.Zdroj: Marcela Klíchová

Poněkud jinak se k profesi dostala redaktorka deníku e-Chomutovsko Jitka Fárová. „Já vystudovala vysokou školu a neměla jsem zaměstnání. Zahlédla jsem inzerát, že studio, které natáčí pro TV Nova, hledá produkční. Takže jsem si říkala, že nemám co ztratit. Na pohovoru jsem se teprve dozvěděla, že je v inzerátu překlep a že vlastně hledají redaktora. Do ruky mi dali mikrofon, zkusila jsem to a pak jsem reportérkou zůstala pod obu dlouhých devatenácti let.“

Věřte si. Inspirativní mladí lidé vyprávěli v Mostě své příběhy studentům

Sportovní redaktor Mosteckého deníku měl podobný příběh. „Stejně jako Jitka jsem po vysoké škole skončil dva měsíce na úřadu práce, pak se naskytla příležitost, že v ústeckém deníku hledají redaktora na pozici kultury a zdravotnictví, protože odcházela paní na mateřskou dovolenou, a tak jsem se přihlásil do výběrového řízení. Přijali mě na tříměsíční zkušební dobu a nyní jsem v deníku již devatenáct let, aktuálně na pozici sportovního redaktora“.

Studenti, kteří vydávají školní noviny, byli zvědaví a kladli mnoho otázek, jako například - Jak poznám, co je pravda nebo lež? „Informace si musíte ověřovat ze dvou zdrojů. Máte zdroje jakou jsou ministerstva, krajské úřady, atd. To jsou instituce, které by měly říkat pravdu, stěžejním bodem jsou tiskové zprávy“, vysvětlila žákům Jitka Fárová.

Žáci napjatě poslouchali.Zdroj: Marcela Klíchová

Její slova potvrdil kolega Ivo Brániš: „Novinářským pravidlem je mít ověřené informace vždy z několika zdrojů. Pokud to jde nejlépe ze tří.“ Nastínil, jak vypadá den reportéra. „Ráno, když vstanu, tak úplně automaticky otevřu počítač a podívám se na stránky Novinek, České tiskové kanceláře a Deníků, abych věděl, co je aktuálního. Pro regionálního redaktora je důležité mít všeobecný přehled,“ upřesnil.

Debatu zakončily úsměvné zážitky novinářů z jejich praxe. Vosa v ústech Ivo Brániše při živém vysílání, vstup dříve než měl být v podání Jitky Fárové nebo laxní fanoušci, které zažil Václav Veverka při utkáních. „Jsem rád, že si udělala trojice novinářů čas, aby se sešla v jeden čas na jednom místě a hlavně studentům nastínila, jak je novinářská práce náročná a důležitá“, uzavřel ředitel školy Aleš Jaroš.

4. Základní škola v Mostě

Mohlo by vás také zajímat: Dopravní hřiště v Mostě ožilo setkáním strážníků s rodinami. Přijeli i psovodi