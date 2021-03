Mostecká montážní zřídila testovací místo v Litvínově u Atticu

Přátelé, kamarádi my vám ty medaile…, pardón to je z jiné pohádky, my vám ty testy přivezeme. Množí se dotazy, jak to bude? Takže, v pátek 5. března, tedy dneska, proběhne zkušební provoz a nutná kontrola celého procesu.

Mostecká montážní zřídila testovací místo v Litvínově u Atticu. | Foto: Mostecká montážní