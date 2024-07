Zdroj: Městská knihovna Most

Čtenář reportér dnes 14:46

Městská knihovna Most zahájila výstavy Kreslírna a Sochař, které probíhají v atriu za recepcí a v galerii Art Point. Děti si zde mohou vytvářet vlastní sochy z kruhových fragmentů, libovolně kombinovat a skládat kruhy do různých tvarů a následně na ně kreslit podle své fantazie každý den do 20. září v otevírací době knihovny.