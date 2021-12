„Chtěli bychom poděkovat všem, kdo do Mostu přijeli a vytvořili v mostecké hale skvělou sportovní atmosféru. I přes veškerá hygienická opatření a omezení jsme rádi, že se nám turnaj podařilo uskutečnit, protože i se všem ostatními účastníky jsme se shodli, že v letošním roce šlo o jednu z mála příležitostí, kdy spolu žákovské týmy mohly změřit síly,“ uvedl po skončení turnaje Jiří Hanus, jeden z organizátorů z DHK Baník Most.

„Poděkování kromě účastníků zaslouží také všichni, kdo se na přípravě turnaje podíleli, kromě DHK Baník Most to byli také Podkrušnohorské gymnázium Most a 3. ZŠ Most a rozhodčí jednotlivých utkání. A dík patří i společnosti United Energy, která turnaj dlouhodobě podporuje a jejíž zástupce se jako každoročně zúčastnil nedělního slavnostního vyhlášení vítězů,“ doplnil Hanus.

„Házenkářský Mikulášský turnaj podporujeme jako společnost již od roku 2014. Tedy až na loňský rok, kdy se díky kovidu turnaj nekonal. Jsem ráda, že jste dnes měli možnost se tu po dlouhé době zase sejít a zahrát si a všem vám ze srdce přeji, aby ta nadcházející sezóna byla pro váš sport příznivější a užili jste si utkání se vším tím fanděním a podporou obecenstva, které vám nyní bylo odepřeno,“ popřála mladým házenkářkám Kučerová. (luk)