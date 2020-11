Obyvatelé města, ale nejen oni si toho uvědomují a proto je v okolí vodní plochy poměrně čilý ruch. Sobotní pozdně odpolední výlet to jen potvrdil. Parkoviště byla zcela zaplněná, řada lidí vyrazila pěšky nebo na kole. Ve vodě byl jeden z otužilých plavců a nechyběli ani potápěči. Všichni se snažili užít si čerstvého vzduchu a velice přijatelného počasí dalšího podzimního víkendu.

Jezero Most vzniklo jako projekt rekultivace bývalého Dolu Ležáky, sloužícího od 70. let 20. století do 31. srpna 1999 k těžbě hnědého uhlí. Jezero má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Hladina je v nadmořské výšce 199 m. Maximální hloubka činí 75 m a při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Jezero je přístupné veřejnosti od září letošního roku.

Jana Kratinová