Mostečané o svůj ohňostroj nepřijdou. Pokud nebude mlha, mohou ho sledovat z několika míst po Mostě, podobně jako tomu bylo v minulých letech.

Mostečané o svůj ohňostroj nepřijdou. Sledovat ho bude možné on-line ze svých domovů. | Foto: Město Most

Na rozdíl od loňských let, nebude odpalován z centra města, aby nedocházelo k hromadění lidí na 1. náměstí, ale bude odpálen z parkoviště před hradem Hněvín. Rovněž je připravován on-line přenos pro ty, kteří ho chtějí sledovat z pohodlí svého domova. Odpočet i hudba k ohňostroji bude vysílána on-line na facebooku a webových stránkách města Mostu, stejně tak vstup s moderátorem Petrem Říbalem. Na bezpečnost silvestrovských oslav dohlédne přímo u odpaliště Jednotka sboru dobrovolných hasičů Most a Městská policie Most.