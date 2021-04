„Zda vozidlo skutečně splňuje znaky autovraku posoudí silniční správní úřad. Proto město nemůže odtáhnout například vozidlo, které má jen nefunkční pneumatiky nebo odřenou karoserii, popřípadě mu chybí registrační značka. Je-li však vozidlo posouzeno jako vrak, uloží magistrát provozovateli povinnost vrak odstavený na komunikaci na území města Mostu odstranit a odstavit mimo takovouto pozemní komunikaci, případně povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven,“ vysvětluje vedoucí odboru správních činností Vojtěch Brzoň. Pokud je takovéto vozidlo zjištěno jako odstavené zasílá mostecký magistrát výzvu provozovateli s termínem odklizení dva měsíce s tím, že pokud provozovatel vozidlo neodstraní, předá vrak provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností k jeho likvidaci.

Díky novele zákona o pozemních komunikacích bylo na základě výzvy zaslané vlastníkem pozemní komunikace odstraněno odborem správních činností 67 vozidel, která měla propadlou technickou kontrolu déle jak šest měsíců. Problémy s autovraky pociťují především lidé na sídlištích, kde často stojí nepojízdné auto i několik měsíců. To s sebou přináší řadu problémů. „Taková vozidla zjistíme zpravidla při čištění ulic. Mnohdy je také oznamují všímaví občané prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas a chtějí, ať autovrak odtáhneme,“ doplňuje Vojtěch Brzoň. V současné době je na parkovišti Městské policie Most takto odstaveno 118 vozidel. U dvaceti z nich se nyní připravuje veřejná dražba. Ostatním byly zaslány výzvy a po uplynutí lhůt budou předány do dražby.

Klára Vydrová - mluvčí magistrátu města Mostu