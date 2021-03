Město Most se připojí k celosvětové akci zaměřené na ochranu klimatu Hodina Země 2021.

Most se připojí k letošní akci Hodina Země. | Foto: Archiv

Do tmy se zahalí v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin dominanta města hrad Hněvín. Město chce dát symbolickým zhasnutím najevo, že mu není lhostejná ochrana klimatu. Do akce se mohou zapojit i jednotlivé Mostečané.