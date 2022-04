Bude obsahovat pouze ověřené a relevantní informace pro život, práci a trávení volného času. Zároveň umožní dávat efektivně zpětnou vazbu všem samosprávám, institucím nebo organizacím, které o to budou mít zájem. Mobilní Rozhlas, na jehož základech chytrá komunikační síť Munipolis vzniká, se v Česku za necelých sedm let vypracoval na absolutní jedničku mezi nástroji pro komunikaci obcí s občany. V současnosti ho využívá více než 2 200 samospráv, které mají možnost zkontaktovat a informovat obyvatele v reálném čase nebo od nich získávat zpětnou vazbu v podobě minireferend, participativních akcí nebo podnětů, kterých lidé napříč Českem ročně posílají pravidelně desítky tisíc.

Díky nově vzniklé síti Munipolis se tyto možnosti otevřou stovkám tisíc zcela nových subjektů. Vůbec poprvé se totiž do jedné platformy propojí nejen obce, ale také státní úřady, obecní instituce, spolky, sportovní kluby nebo například farnosti. Vznikne tak nejkomplexnější platforma pro ověřenou komunikaci, která má ambici přinést výrazně lepší řešení a možnosti, než nabízejí stávající sociální sítě. A která ulehčí v podstatě kterékoli instituci s důležitými informacemi přímé propojení s konkrétními lidmi.

„Sociální sítě jsou dnes pro digitální komunikaci samozřejmě určitým standardem. Jenže zatímco jejich cílem je vytvářet maximum obsahu nehledě na jeho kvalitu nebo relevanci, v případě chytré komunikační sítě Munipolis je to naopak. Kvalita, užitečnost a hlavně relevance informací jsou zde vždy na prvním místě. Zároveň chybí inzerce nebo reklamy, které by odváděly pozornost od důležitých sdělení. Jednotlivá sdělení je možné připomínkovat a reagovat na ně, avšak s určitou mírou kontroly, aby byla diskuze konstruktivní,“ vysvětluje Ondřej Švrček, zakladatel Munipolis.

Firmy podle něj dostanou nejefektivnější nástroj na komunikaci se zaměstnanci i radnicí. Munipolis hodlá redefinovat také komunikaci firem s vlastními zaměstnanci. Zaměstnavatelé se budou moci poprvé postavit po bok státním institucím a samosprávám a důležité informace pro své zaměstnance zasílat se stejnou prioritou jako třeba radnice. V jediném systému se tak pro Čechy setkají důležité nekomerční zprávy ze všech institucí, které potřebují pro život, práci i zábavu. Samozřejmostí je pak možnost využívat mezi zaměstnanci referenda nebo získávat zpětnou vazbu včetně nahlašování podnětů. Do budoucna se chce otevřít také komunikaci s klienty nebo dodavateli.

“Nově dáme zaměstnavatelům šanci pohodlně komunikovat se svými lidmi a zvyšovat tak pracovní komfort. O netekoucí vodě nebo havárii na příjezdové cestě se dozvíte, ještě než vyrazíte do práce. A vedení radnic nebo okolních obcí se zase přes Munipolis může od firem okamžitě dozvědět například o krizových událostech,” vysvětluje Ondřej Švrček.



Most se může stát prvním komplexně komunikujícím evropským městem. Jedním z prvních měst, které bude novinky v síti Munipolis testovat, je totiž severočeský Most. Ten se svými občany chytře komunikuje od roku 2019. Nyní tuto možnost zajistí také obcím ve své spádové oblasti nebo například jednomu z největších zaměstnavatelů, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, která bude Munipolis využívat pro případnou krizovou komunikaci s mosteckým a litvínovským magistrátem. Pokud se zhušťování institucí do chytré sítě osvědčí, mohl by do budoucna přibýt třeba dopravní podnik nebo další městské instituce. „Chceme, aby se občan musel přihlásit k odběru zpráv pouze jednou a pak už si jen vybíral, které městské instituce a spolky jsou pro něj relevantní. V našem případě do rámce komunikační sítě Mostu zapojujeme školy, klub seniorů a do budoucna některé ze sportovních oddílů. Pro krizovou komunikaci pak do sítě Munipolis zapojujeme také největší chemický závod ORLEN Unipetrol RPA, kterému jsme umožnili posílat v případě krizové situace zprávy také na všechny obce v rámci našeho ORP obvodu nebo v rámci města Litvínova," zmiňuje Jaroslav Hejduk. "Do budoucna bychom rádi podpořili například zapojení kulturních institucí, sousedských komunit nebo třeba dopravního podniku. Budu rád, když si v blízké budoucnosti všechny důležité informace v Mostě najdou občana samy,“ dodává.

Most a jeho široké okolí by se díky zapojení do Munipolis mohl stát unikátní nejen v Česku, ale v podstatě na celém světě. Na jeho příkladu by se tak brzy mohly učit například samosprávy v Německu, Španělsku nebo dokonce Severní Americe, kam tento český projekt v současnosti expanduje.

František Brož - FYI Prague