Zatímco v MotoGP jezdí čistě motocykly postavené pro závodní potřebu, kategorie superbike vychází z produkčních homologovaných motocyklů, které lze zakoupit v showroomu. Jejich úpravy se liší dle kategorie - WorldSBK, WorldSSP, WorldSSP300.

„Pokud se budeme bavit o nejvyšší třídě, tedy superbike, jsou úpravy poměrně výrazné. Motocykl má upravený motor, jiné pérovaní, brzdy, kola, zadní kyvnou vidlici, přepákování kyvky, elektroniku a pak samozřejmě pádové díly (stupačky, řídítka, kapoty). Výkon je vyšší, motorka lépe funguje. Co se brzd a podvozku týče je lehčí a má samozřejmě propracovanější elektroniku, a to především nastavení kontroly trakce, ride by wire, motorové brzdy, antiwheelie,“ vyjmenoval úspěšný motocyklový jezdec Jakub Smrž, dlouholetý účastník seriálu MotoGP i světového šampionátu superbiků. V současné době je manažerem týmu Accolade Smrz Racing mistrovství světa superbiků v kategorii WorldSSP300.

MotoGP a WorldSBK fungují na základě odlišných technických regulí, které jim nařizuje promotér a držitel komerčních práv obou šampionátů, společnost Dorna, a to společně s Mezinárodní federací motocyklistů FIM. Regule umožňují udržení ducha fair play. MotoGP má volnější pravidla než WorldSBK, a to proto, aby konstruktéři měli větší volnost v inovacích. MotoGP tak má povoleno mnohem více lehčích a pevnějších materiálů jako je titan, slitiny magnézia nebo karbon.

V duchu udržení rozumných rozpočtových pravidel jsou výše zmíněné materiály ve WorldSBK limitovány. Všechny motocykly této kategorie navíc musí mít produkční sériový rám. Dále jsou zakázána karbonová kola, karbonové a keramické brzdové kotouče, použití titanu při konstrukci kyvné vidlice, přední vidlice, řídítek, nebo čepů kol a čepu kyvné vidlice. Zůstává tak mnohem blíž sériovým strojům, na nichž se do dějiště šampionátu sjíždějí skalní fanoušci.

MOTUL FIM Superbike World Championship má v letošním kalendáři 13 závodních víkendů, šestým z nich bude ve dnech 6. až 8. srpna premiéra v Mostě. Jezdci mají za sebou tři závodní víkendy, ve Španělsku, Portugalsku a Itálii. Po devíti závodech je v čele průběžného pořadí královské třídy WorldSBK šestinásobný světový šampion Brit Jonathan Rea. V kategorii WorldSSP vévodí žebříčku Dominique Aegerter ze Švýcarska. Kategorii WorldSSP300, kde figurují ve startovním poli i dva mladí Češi Oliver König a Petr Svoboda, zatím ovládá španělský jezdec Adrian Huertas.

Jan Foukal - Autodrom Most