Město Most podpořilo protest měst i bez černého praporu

Město Most se v úterý 26. května připojilo k protestu Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Ty kvůli vládním kompenzačním opatřením v souvislosti s koronavirem vyhlašují dnešek Černým dnem pro obce a kraje. V krajích a na radnicích by proto měly zavlát černé vlajky. Město Most ji sice nevyvěsí, ale iniciativu Svazu měst a obcí plně podporuje.

Most podpořil protest měst i bez černého praporu. | Foto: Archiv