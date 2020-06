Se vznikem Jezera Most, zatopeného uhelného lomu, se městu otevírá šance obnovit bohatou jachtařskou tradici Mostecka. Pomocnou ruku v tom nabízí Yacht Club Baník Most, sportovní klub s více než padesátiletou tradicí.

Se vznikem Jezera Most se městu otevírá šance obnovit bohatou jachtařskou tradici Mostecka. | Foto: Yacht Club Baník Most

Přestože od 60. let minulého století patřil jachting k rozšířeným sportům na Mostecku a klub má ve svých řadách jednoho z nejúspěšnějších sportovců, olympionika a mistra světa, o existenci sportovního oddílu dnes málokdo ví. Chybí mu totiž to hlavní – vodní plocha. Yacht Club Baník Most (YCBM) tak dnes drží nad vodou na jedné straně špičkoví trenéři a reprezentanti a na druhé straně nadšení rodiče, kteří jsou ochotni své děti vozit na tréninky na vzdálenější vodní plochy.