Pro všechny, kteří hledají nezvyklý způsob, jak oslavit zítřejší První máj, přichystala Švestková dráha oblíbené nostalgické parní jízdy. Společnost AŽD ve středu 1. května vypraví historickou soupravu taženou parní lokomotivou z roku 1925, známou pod přezdívkou Všudybylka.

Parní vlak v obležení lidí na litoměřickém horním nádraží 1. května 2023 | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Zájemci o jízdu s nádechem historie si mohou vybrat ze dvou spojů, které v první májový den pojedou. První vyjíždí z Mostu v 7:30 hodin a vracet se bude ze stanice Litoměřice horní nádraží v 10:25 hod.Druhý spoj vyrazí z Mostu ve 13:30 hodin a z Litoměřic horního nádraží odjíždí zpět v 16:25 hodin.

První parní máj. Švestkovkou projela skoro sto let stará lokomotiva, lidé šíleli

Dospělí cestující tak v jednom směru zaplatí 150 Kč, děti ve věku 6 až 18 let 80 Kč a děti do 6 let pojedou zdarma.

Jízdenky lze zakoupit pouze ve vlaku a místa nelze dopředu rezervovat. Protože jde o mimořádné spoje, ve vlacích neplatí tarif Dopravy Ústeckého kraje ani Systém jednotného tarifu One ticket.

Švestková dráha zahajuje sezónu 1. května.Zdroj: Švestková dráha

„Cchceme poděkovat všem cestujícím, že s námi jezdí. Abychom jim jízdu zpestřili, bude ve vlaku vystupovat hudební skupina a děti se mohou těšit na drobné dárky,“ doplňuje generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Ve vláčku se budete moci občerstvit a během konzumace obdivovat okolní krásy.

Podrobnosti najdete na www.svestkovadraha.cz

Švestková dráha

Mohlo by vás zajímat: Hudba, historie a zábava. To je Valdštejnská slavnost v Litvínově