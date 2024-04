Cooney, klasik komediálního žánru, má na kontě divácky úspěšné hry jako Prachy? Prachy! nebo Rodina je základ státu. I tato komedie nabídne publiku důmyslně propletený příběh, kde se humor mísí s omyly a dochází k absurdním situacím.

Ray Cooney (narozen 30.5.1932 v Londýně) je britský autor a herec, přezdívaný též mistr frašky. Cooney, původně dětská hvězda, začínal jako komediální herec ve skečích Briana Rixe, jeho první hra, One for the Pot, mu přinesla okamžitou slávu. Jeho hry vycházejí z nejlepších tradic anglické komedie s komplikovanou zápletkou a suchým britským humorem. Kromě psaní her vlastní i divadelní společnost a píše filmové a televizní scénáře, často na základě vlastních divadelních her. Rooney je nositelem mnoha divadelních ocenění včetně Ceny Lawrence Oliviera. V roce 2005 ho královna za služby britskému dramatu vyznamenala řádem O.B.E. (zdroj: Dilia)