„Jedná se o to, že bychom chtěli navýšit počet osob, které by regulovaly negativní jednání závadových osob v lokalitě Stovek. Osoby, které zde budou Městské policii Most nápomocny, budou označeny jako „Správci lokality“. Půjde o externí spolupracovníky strážníků městské policie. Veškeré činnosti budou prováděny ve spolupráci a koordinaci s městskou policií a Výborem pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů. Naším cílem je zajistit větší bezpečnost místních obyvatel a zamezit závadovému chování nepřizpůsobivých osob. Jde o další ze souboru opatření, která město Most realizuje v rámci projektu Pod ochranou města. Současně bych chtěl poděkovat městské policii a asistentům prevence kriminality za nelehkou práci, kterou nejen ve Stovkách odvádí a věřím, že nové opatření danou lokalitu více zklidní a přinese větší klid a pořádek v této lokalitě,“ zdůrazňuje primátor města Mostu Jan Paparega.