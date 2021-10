Autodrom Most

Most během víkendu 9. - 10. října přivítá historicky poprvé hned dva světové šampionáty najednou a neméně zajímavý bude i doprovodný program. Světový pohár cestovních vozů FIA WTCR a světový vytrvalostní šampionát motocyklů FIM EWC se tak stanou nejen vyvrcholením motoristické sezony, ale také pravděpodobně vůbec prvním víkendem, během něhož se na jednom okruhu uskuteční hned dva takto významné světové podniky.

Monopost F1 Prost AP04 a pilot Tomáš Enge budou k vidění na Autodrom Most. | Foto: Archiv

Jedním z vrcholů závodního víkendu WTCR a EWC, ale i celé závodní sezony na Autodromu Most, bude oslava výročí 20 let od startu českého jezdce Tomáše Engeho ve Formuli 1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.