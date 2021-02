Jak si představují budoucnost regionu a jakým směrem by se podle jejich mínění měla ubírat rekultivace lomu ČSA po ukončení těžby, předvedli studenti středních a základních škol v projektu Vizionáři Mostecka. Projekt ve spolupráci se Sev.en Energy připravilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří.

Mladí vizionáři plánují budoucnost Mostecka. | Foto: Sev.en Energy

Úkolem soutěžících týmů bylo sestavit projekt využitelnosti těžební krajiny pro další generace. „V průběhu realizace projektu jsme pro soutěžící týmy připravili přednášky a vzdělávací akce na téma tvorba krajiny a rekultivace. Na místa, kterých se projekt bezprostředně týkal, tedy do okolí lomu ČSA a na jeho rekultivace, se týmy podívaly v rámci exkurzí. O tvorbě nové krajiny se sice studenti dověděli hodně od odborníků při přednáškách, výsledek jejich práce je ale založen především na jejich fantazii a na tom, co by mladí lidé v nové krajině skutečně jednou rádi viděli,“ uvedla k projektu Martina Černá, vedoucí Ekologického centra Most.