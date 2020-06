Ne všechny sokoly se totiž podaří ornitologům označit. Platí to zejména pro ty dravce, kteří žijí ve volné přírodě. Na projektu hnízdění sokolů spolupracuje skupina Unipetrol s neziskovou organizací ALKA Wildlife od roku 2011. Doposud se díky společné iniciativě vylíhlo na komínech výrobních závodů Unipetrolu třicet mláďat.

Kroužek jako občanka, pohlaví zatím nejisté

V Unipetrolu sídlí na stometrovém komíně teplárny T700 už dlouhá léta stejný pár. Jejich mladé lze nyní sledovat nepřetržitě v přímém přenosu na www.starameseosokoly.cz. „V budce jsou tři mláďata, ale nejsme si jisti pohlavím. Určitě se tu nachází dvě samičky a možná jeden sameček, nebo menší samička. To uvidíme, až začnou dorůstat. Všechny tři se mají čile k světu,“ prozrazuje ornitolog Václav Beran ze sdružení ALKA Wildlife. Kroužkování slouží k tomu, aby se odborníci mohli v budoucnu o ptácích něco dozvědět: ,,Pouhým okem sokoly rozlišit nedokážeme, ale díky kroužkům je rozeznáme. Když mláďata dostanou kroužek, je to jako číslo našeho občanského průkazu. Poté na fotopasti nebo dalekohledem přesně zjistíme, o kterého sokola jde. Díky kroužkům víme, jestli sokolíci z Unipetrolu úspěšně přežívají, kam se odstěhují, s kým zahnízdí, zda jsou si věrní a další pikantnosti z jejich života,“ upřesňuje Beran. Letos sokolí samička snesla do hnízda na komíně teplárny v Unipetrolu celkem čtyři vajíčka. Jedno zůstalo neoplozené.

Sokoli se zdárně množí

„Každoročně investujeme do projektů spojených s ekologizací výroby přes jednu miliardu korun. Jsem rád, že rozvíjíme i takové úžasné projekty, jako je chov sokolů. O tyto vzácné dravce se v Unipetrolu staráme již jedenáct let. Dvě hnízdní budky máme v Litvínově, jednu v Kralupech a jednu v Neratovicích. Letošní rok je velmi úspěšný. Vedle tří mláďat v Litvínově máme také dvě mláďata v Neratovicích. Celkem se nám za celou dobu podařilo vyvést již 30 mláďat, což je velký příspěvek pro rozšiřování populace sokolů v Česku,“ říká Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Unipetrol a dodává: „Letos jsme navíc umístili k jednomu hnízdu v Litvínově online kameru, a umožnili tak sledovat život sokolů široké veřejnosti.“

Sokol začíná s rozmnožováním poměrně brzy, tok probíhá od února a samička obvykle zasedá na vajíčka v březnu. Sedí na nich 30–⁠32 dnů. Poté, co se mláďata vylíhnou, v hnízdě se dlouho nezdržují. Opustit ho dokáží už po měsíci, kdy polétávají po okolí. Ornitologové kroužkují ideálně 15–⁠25 dnů staré sokolíky. Pokud by mláďata byla mladší, nešel by jim kroužek nasadit. Starší se již umí bránit a mohou být příliš agresivní. Hrozilo by jejich poranění nebo pád z budky.

Pestrý jídelníček je základ – holubi, sojky či netopýři

V hnízdní budce Unipetrolu ornitologové zjistili, co malí sokolíci dostávají k obědu. Na jídelníčku nechybí netopýři a další ptáci jako dlaskové, špačci, holubi a netradičně sojky. „V letošním roce je velká invaze sojek, která se projevila i na sokolím jídelníčku. Sokoli reagují právě na to, jaká kořist se nejvíce vyskytuje v jejich okolí,“ popisuje Václav Beran z ALKA Wildlife.

Typický sokolí den v době, kdy mají rodiče mláďata je velmi nabitý. Když sokoli nehnízdí, stačí jim ulovit si jednoho středně velkého ptáka na den, toho zkonzumují a potom odpočívají. O budku plnou mláďat se ale musí rodiče starat od rána do večera. Hned za svítání vylétají lovit. Takto to jde až do večera. Často se stává, že potravy je nedostatek a rodiče se dělí s mláďaty o vše. Pakliže jsou náhodou přebytky, sameček, jelikož je menší a loví i menší druhy ptáků, chodí do budky na zbytky. „Je možné sledovat samečka, jak přijde, prohlédne si budku, a když mláďata vše nesnědla, dojí se třeba nožičkou z kořisti,“ uzavírá ornitolog Václav Beran.

Sokol se dožívá až dvaceti let a na svá oblíbená hnízdiště se vrací celý život. S maximální rychlostí při střemhlavém letu přes 350 km/h je pravděpodobně nejrychlejším živočichem na Zemi. Sokol stěhovavý je na českém území tradičním ptačím druhem. Populace tohoto dravce byla nejsilnější ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století, kdy se na území tehdejšího Československa hnízdilo minimálně šedesát párů. Z české krajiny sokoli vymizeli v 70. letech minulého století kvůli nadměrnému používání pesticidů v zemědělství. Opětovně se začali objevovat na konci 80. let. Na přelomu tisíciletí v Česku hnízdilo již zhruba dvacet párů. Dnes díky přísné ochraně žije na našem území zhruba sto párů sokola stěhovavého.

Pavel Kaidl - mluvčí skupiny Unipetrol