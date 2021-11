Mladí šachisté mají dostaveníčko v mosteckém hotelu Cascade

Čtenář reportér Čtenář

V mosteckém hotelu Cascade začal ve středu šachový turnaj Mistrovství Čech pro kategorii do osmi a deseti let věku. Konat se zde bude až do neděle 21. listopadu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mladí šachisté mají dostaveníčko v mosteckém hotelu Cascade. | Foto: Město Most