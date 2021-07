Vítězství si z Vysočiny odvezl Michal Justra (BHC StarColor Most), dařilo se i dalším mosteckým zástupcům. Šesté místo obsadil Jan Matuščín, zároveň nejlepší junior. Osmý byl Matyáš Vaníček a devátý Dalibor Sem. Ten si navíc odnesl trofej pro vítěze kategorie mladších žáků. BHC Most byl také nejlepším ze zúčastněných družstev.

Turnaje regionální úrovně proběhly ve Středisku volného času Mostu. V rámci příměstského tábora se stolním hokejem se pod názvem Letní pohár SVČ Most hrály turnaje ve šprtci, v air-hockeyi a v táhlovém hokeji Chemoplast. Každou středu od 18:00 hod. se v SVČ Most koná Letní liga ve šprtci. Její jednotlivé turnaje jsou zařazeny do United Energy Severočeského poháru 2021. Soutěž je přístupná pro registrované i neregistrované hráče.

VÝSLEDKY:

Hroch Open Air – billiard-hockey šprtec – Český pohár, kat. ČP12: 1. Michal Justra (BHC StarColor Most), 2. Martin Vrána (Doudeen Team), 3. Jiří Nakládal (BHC Dragons Modřice), …, 6. Jan Matuščín, 8. Matyáš Vaníček, 9. Dalibor Sem, 14. Marek Těšitel (všichni BHC StarColor Most), 16. Jozef Matuščín (BHC Most), 26. Ladislav Turinek, 27. Dalibor Frýba (oba BHC StarColor Most)

Letní pohár SVČ Most – billiard-hockey šprtec – Český pohár, kat. Expres & United Energy Severočeský pohár: 1. Matyáš Vaníček, 2. Marek Těšitel, 3. Ondřej Matura (všichni BHC StarColor Most), atd.

Letní pohár SVČ Most – air-hockey – Český pohár, kat. „B“: 1. Marek Těšitel (SVČ Most), 2. Kryštof Kubišta (SZŠ Optima Most), 3. Lukáš Bušo (SVČ Most), atd.

Letní pohár SVČ Most – táhlový hokej Chemoplast – Český pohár, kat. „B“: 1. Marek Těšitel, 2. Dalibor Sem, 3. Lukáš Bušo (všichni SVČ Most), atd.

CorroTech Severočeský pohár družstev – billiard-hockey šprtec – průběžné pořadí: 1. ČerníPanteři.CZ, 2. Žraloci Most, 3. Pinkponkáči, atd.

Letní liga SVČ Most 1/2021 – billiard-hockey šprtec – United Energy Severočeský pohár: 1. Michal Justra, 2. Jan Matuščín, 3. Marek Těšitel (všichni BHC StarColor Most), atd.

Letní liga SVČ Most 2/2021 – billiard-hockey šprtec – United Energy Severočeský pohár: 1. Matyáš Vaníček, 2. Jan Matuščín, 3. Dalibor Frýba (všichni BHC StarColor Most), atd.

Letní liga SVČ Most 3/2021 – billiard-hockey šprtec – United Energy Severočeský pohár: 1. Jan Matuščín, 2. Marek Těšitel, 3. Matyáš Vaníček (všichni BHC StarColor Most), atd.

Jakub Hasil