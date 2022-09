Mezinárodní PMU kongres v Mostě přivítal přednášející až z Filipín

Mezinárodní kongres PMU (Permanent Make Up) 2022 hostilo město Most od pátku 26. srpna. Jednalo se o čtyřdenní mezinárodní setkání pod pořadatelskou taktovkou Fleis Academy Most.

Foto: Vlasta Vébr/TVoje pauza

Druhý ročník kongresu tentokráte přivítal 23 přednášejících z Izraele, Srbska, Ruska, Belgie, Nizozemí, Polska, Rumunska, Irska, Česka, Slovenska, ale také z Filipín. Mezi hlavní témata patřila pigmentologie, tetování skalpu, permanentní make-up, tetování prsních dvorců, Phi Henna, piercing, stínování linek, úprava obočí, mikropigmentace, tetování pih či microblading. V pondělí dopoledne byla připravená DemoZóna, kde 9 demo-speakeru živě předvádělo svoji práci a dovednosti a účastnice kongresu tak vše mohly vidět na vlastní oči a případně se i rovnou dotazovat. Během čtyřdenního maratonu se konal také slavnostní Galavečer kdy Fleis Academy Most udělovala ocenění a certifikáty masterům. Vlasta Vébr/TVoje pauza