Z okresu Most bylo na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje navrženo pět dobrovolných hasičů a to čtyři z SDH Most – Miroslava Schubertová, Lucie Schubertová, Miroslav Löffelmann a Dalibor Zajac - a jedna členka SDH Malé Březno – Dominika Säcklová.