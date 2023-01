Od ručně psané statistiky za rok 1923 (což je zřejmě první zachovaný dokument o službách knihovny po vydání knihovnického zákona v. 1919) až po současný Výkaz o činnosti (již digitalizovaný a dvoustránkový) lze v průběhu let zaznamenat až překotný vývoj knihovny, který se samozřejmě projevil i v množství práce a elánu, úspěších, nejrůznějších snahách a nápadech, také ale ve zklamáních, potížích a problémech. Sto let knihovny je také o osudech lidí, kteří v knihovně pracovali.

Pro naprostou většinu z nich knihovnická práce byla (a dosud je) posláním a koníčkem. Těm všem nejmenovaným patří velký dík, stejně jako i čtenářům, uživatelům a návštěvníkům, kteří i v době moderních technologií cestu do knihovny stále a věrně nacházejí. Je ovšem vhodné si připomenout, že bez zřizovatele knihovny (národní výbor, městský úřad, magistrát…) by knihovny vůbec nebylo a stoleté výročí by se zřejmě ani neslavilo…

Století knihovny se bude během roku 2023 připomínat nejen virtuálně (sledujte stovku historických střípků na facebooku knihovny), ale i např. výstavou fotografií z historie knihovny. (mb)