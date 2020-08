Známe výsledky a pořadí projektů navržených Mostečany v 1. participativním rozpočtu města Mostu. Tady jsou.

Město Most zná pořadí projektů kampaně Hejbni Mostem! | Foto: Statutární město Most

Město Most zrealizuje všechny projekty, které obsadily první příčky v hlasování, a to do naplnění 2 milionů korun. O průběhu realizace budete informováni. Děkujeme všem hlasujícím, celkem hlasovalo 2 105 občanů. Největší poděkování patří navrhovatelkám/navrhovatelům, kteří odvedli skvělou práci a za svůj projekt bojovali do roztrhání těla.