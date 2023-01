Primátor ve své úvodní řeči vyzvedl zásluhy sportovců a poděkoval jim, že jdou příkladem svým vrstevníkům a výborně reprezentují své město. Zdůraznil také, že Most nabízí místním i návštěvníkům nebývale obsáhlou škálu sportovního vyžití a soustavně se snaží udržovat vybavenost sportovišť na vysoké úrovni.

„Z městského rozpočtu plynou každý rok na podporu sportu desítky milionů korun. I v letošním roce jsou v plánu značné investice do oprav a revitalizace mnohých sportovišť, ať už se jedná o skatepark na Šibeníku, park Střed, kde jsou budována hřiště pro veřejnost, sportovní areál Baníku Souš, kde se fotbalisté dočkají nového umělého trávníku, nebo přístavbu ke sportovní hale, jež je ve fázi přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení,“ zmínil primátor Hrvol. Ve své řeči také podotkl, že sportovci dosáhli vynikajících výkonů i díky snažení svých trenérů a podpoře rodin.

Slavnostní přijetí sportovců a sportovkyň zpříjemnilo vystoupení žáků tanečního oddělení ze třídy učitelky Kamily Kendziurové ze Základní umělecké školy v Moskevské ulici.

Zdroj: Město Most

Oceněni byli:

Veronika Dobiášová z Badmintonového klubu Super Stars Most byla členkou vítězného družstva na Evropských sportovních hrách družstev v Nizozemsku.

Jakub Klokan ze stejného oddílu vybojoval tři třetí místa na mistrovství České republiky do 15 let, a to ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře.

A do třetice Badmintonový klub Super Stars Most – Markéta Kohoutová na mistrovství České republiky v kategorii do 19 let obsadila třetí místo ve dvouhře.

Tereza Grznárová z Badmintonového klubu TJ Baník Most na mistrovství České republiky v kategorii do 15 let vybojovala třetí místa ve dvouhře a smíšené čtyřhře.

Kristina Kozempelová z téhož klubu na republikovém mistrovství do 19 let obsadila třetí místo ve smíšené čtyřhře a stejnou pozici získala ve smíšené čtyřhře i na mistrovství dospělých.

Josef Venglář reprezentující Dračí lodě Bulldog gym obsadil na mistrovství světa juniorů druhá místa na tratích 200, 500 a 2 000 metrů, na mistrovství České republiky juniorů v Račicích byl dvakrát druhý a jednou třetí a na mistrovství ČR v Praze zvítězil na tratích 3 a 5 kilometrů.

Aneta Havlenová, registrovaná jako individuální člen u české mažoretkové a twirlingové federace, vybojovala na republikovém mistrovství prvenství v disciplíně baton sólo mezi juniorkami výkonnostní třídy A, ve stejné disciplíně byla na evropských šampionátech první a druhá a na světovém šampionátu třetí.

Barbora Šebková závodící za Jezdeckou společnost Hipodrom Most v celorepublikovém skokovém seriálu Amateur jump tour, největším národním parkurovém seriálu pro amatérské jezdce, obsadila 2. místo.

Mariana Kordíková z klubu Krasokolečkování Most na mistrovství České republiky v kolečkovém krasobruslení obsadila v kategorii nováčků stříbrnou příčku.

Sandra Grund Rückaufová ze stejného klubu je vítězkou kategorie dospělých z mistrovství České republiky v kolečkovém krasobruslení.

Julius Mikula obsadil na mistrovství světa v motokrosu 5. místo mezi juniory, na mistrovství Evropy si vyjel 6. příčku, na mezinárodním mistrovství Německa získal bronz a na mezinárodním mistrovství České republiky stříbrnou medaili.

Pavlína Komínková z Plaveckého klubu Most se stala vítězkou na trati 200 m prsa na Olympiádě dětí a mládeže, na Zimním mistrovství České republiky si vyplavala 2. místo na trati 100 m prsa a 3. místo na trati 200 m prsa.

Další zástupce klubu, Václav Veverka si na Zimním poháru ČR jedenáctiletých, což je pro tuto věkovou kategorii mistrovství Čech, na trati 200 m prsa doplaval pro bronzovou medaili.

Lenka Bakusová, reprezentující Softball club Painbusters Most, byla součástí reprezentačního týmu, který na mistrovství Evropy žen vybojoval 4. místo.

Vojtěch Buchner ze stejného klubu byl členem vítězného týmu na mistrovství Evropy juniorů do 23 let a s českou reprezentací bojoval i na mistrovství světa na Novém Zélandu.

Adam Šucha jako další zástupce Softball clubu Painbusters Most na mistrovství Evropy juniorů do 23 let přispěl k vítězství české reprezentace.

Ella Brzoňová ze Sportovního klubu Leon vybojovala prvenství mezi mladšími žáky v pointfightingu na dvou mistrovstvích republiky i na mistrovství Evropy a také na světových hrách a mistrovství světa ve Slovinsku. Ve světovém poháru v Rakousku vybojovala stříbro v pointfightingu a lightcontactu.

Matyáš Vítězslav Vítek na mistrovství České republiky vybojoval pro Sportovní klub Leon zlato v point fightingu nad 69 kilogramů a lightcontactu nad 69 kilogramů, medailové úspěchy slavil i na mistrovství Evropy, světových hrách a mistrovství světa a ve světovém poháru asociace WMAC.

Štěpán Zuda, další závodník SK Leon, vydobyl zlaté medaile mezi staršími žáky v pointfightingu do 63 kilogramů na dvou mistrovstvích České republiky, stříbro a bronz na mistrovství Evropy a zlato na světových hrách a mistrovství světa a světovém poháru.

Ondřej Matějka ze Školy bojových umění Most mezi staršími žáky na světových hrách a mistrovství světa obsadil třetí a druhé místo v sebeobraně a prvenství získal v grapplingu do 55 kilogramů.

Martin Palek, taktéž závodící za Školu bojových umění Most, mezi staršími žáky na mistrovství republiky v allkampf-jitsu obsadil stříbrnou příčku.

Tomáš Remuta, třetí zástupce Školy bojových umění Most, mezi staršími žáky vybojoval 2 zlata v sebeobraně, stříbro v grapplingu do 55 kilogramů a bronz v disciplíně kata.

Roman Durdis, Team Lukas Pesek, okruhové závodní motocykly mezi juniory do 14 let vyhrál nominační sérii na mistrovství světa, na italském šampionátu si vyjel stříbrnou pozici.

Mladší žák Tobias Student na letním mistrovství republiky získal 6 zlatých medailí na tratích 100 a 200 m motýlek, 200, 400 a 1 500 m kraul a v polohovém závodě na 400 m. Na zimním republikovém mistrovství tento medailový úspěch zopakoval. 5 zlatých a jednu bronzovou medaili přivezl také z letní olympiády dětí a mládeže.

Lenka Kadetová, členka TJ zdravotně postižených Nola Teplice, na mistrovství Evropy mezi ženami v paralukostřelbě obsadila 9. místo mezi jednotlivci a 5. místo mezi týmy, 9. místo obsadila také v evropském poháru.

Mia Holčáková, Taneční studio Kamily Hlaváčikové - SK Amadeus, mezi juniory obsadila třetí místo v karibských tancích na mistrovství republiky v karibských tancích.

Anna Ptáčková, Taneční studio Kamily Hlaváčikové – SK Amadeus, třetí místo v latino-trojkombinace na mistrovství ČR v sólo tancích.

Sofie Vítová, Taneční studio Kamily Hlaváčikové – SK Amadeus Most, mezi dětmi obsadila třetí místo v karibských tancích na mistrovství České republiky.

Týmy:

Tým Mondi Štětí dračí lodě ve složení Sára Stiborová, Daniel Együd, Daniel Mucha, Diana Vavřincová, Josef Venglář, Lenka Charvátová, Markéta Kohoutová, Natálie Plicková, Natálie Schmidtová, Tereza Lasslopová na mistrovství České republiky mezi juniory v Račicích vybojoval tři druhá a jedno třetí místo a na republikovém mistrovství v Praze si dojel pro dvě zlaté medaile.

Druhým oceněným týmem je Softball club Painbusters Most – děti do 11 let: Vít Smetánka, Vojtěch Pešek, Filip Karfík, Jakub Kašpar, Michal Houska, Matyáš Janšta, Lukáš Trpka, Vojtěch Mutinský, Robin Popelka, Ondřej Sochor, Matěj Kritzbach, Matyáš Grusser, Dominika Kubátová, Sofie Zmrzlá – na mistrovství České republiky ve své kategorii obsadili bronzovou příčku.

Trenéři:

Veronika Brožkovcová, Badmintonový klub Super Stars Most, jako trenérka byla u mnoha národních i mezinárodních úspěchů svých svěřenců. Její svěřenci Jakub Klokan byl zařazen do reprezentace, Markéta Kohoutová se zúčastnila mistrovství Evropy.

Celoživotní přínos – Jaroslav Hrubý

Jaroslavu Hrubému náleží ocenění za jeho celoživotní aktivity v oblasti cyklistiky, kde působil jako aktivní závodník, trenér, organizátor a propagátor. Cyklistice se aktivně věnuje od roku 1970 a má za sebou dlouhou kariéru aktivního závodníka s řadou účastí na domácích i zahraničních podnicích. Začínal v klubu Chemických závodů Litvínov; v dorostu patřil mezi nejlepší v kraji a jako junior byl členem reprezentačního výběru. Po absolvování základní vojenské služby závodil v nejvyšších domácích soutěžích i v mezinárodních etapových závodech, později se více věnoval cyklokrosu. V roce 2002 založil tradici jednoho z největších cyklistických závodů v regionu Extrem bike Most. Vytvořil tak významnou akci, která patří k nejdůležitějším v republice. Dovedl ji k 20. ročníku, načež ji předal mladším spolupracovníkům. Vede sportovní oddíl KL sport Most, pravidelně pořádá cyklistické závody a je jedním ze zakladatelů Severočeské amatérské ligy. Díky trenérské činnosti Jaroslava Hrubého získala česká cyklistika řadu jmen, která se objevovala vysoko ve výsledkových listinách. Mnozí z nich už dávno svoji aktivní činnost ukončili, zatímco Jaroslav stále trénuje a závodí. (sed)