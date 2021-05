Město Most předalo darované respirátory do škol

Čtenář reportér





Město Most dnes předalo šesti školským zařízením respirátory, které nedávno obdrželo od dárců Pavla Novotného a společnosti Nemovitosti Sever. Respirátory do rukou ředitelek mateřských a základních škol předala náměstkyně primátora Markéta Stará.

Město Most předalo darované respirátory do škol. | Foto: Město Most