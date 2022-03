V hotelu Cascade je k 1. březnu ubytováno 43 osob (24 dětí a 19 dospělých). Za každým nově nastěhovaným se zastaví pracovnice oddělení sociální práce, pokud jde o děti, dorazí i pracovnice OSPOD. Obdrží vysvětlení k tomu jak dále postupovat, získat vízum, přihlásit se k veřejnému zdravotnímu pojištění, zapsat děti do školy. Dnes OSPOD řešil případ 3 dětí, které přicestovaly za tetou bez zákonného zástupce. Rodiče zůstali na Ukrajině.

Zřízeno bylo místo pro materiální sbírku v prostorách nabízených OC Central Most, kde je příjem i výdej věcí (ošacení, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby). Sbírka je určena uprchlíkům, kteří dorazí do Mostu, zapojují se do ní nejen jednotlivci, ale i neziskové organizace se svými sociálními šatníky a potravinovými bankami. Na stejném místě se pro Český červený kříž zajišťuje sbírka zdravotnického materiálu, který si od nás převezme místní oblastní spolek a dále dopraví na Ukrajinu. Materiální sbírku zajišťují zaměstnanci odboru sociálních věcí za pomoci dobrovolníků. Ti pomáhají s doprovodem uprchlíků na úřady, ale i s překladem.

Vznikla telefonní linka a e-mail pro koordinaci pomoci, ubytování a základní poradenství (postup cizinecké policii, registrace, přihlášení na pojišťovnu). Kontaktní osobou nově bude Ing. Martina Vavrochová 734 684 668, pomocukrajina@mesto-most.cz.

Dále proběhl rozhovor s úřadem práce na nastavení spolupráce a zajištění podkladů pro uprchlíky, tak aby po získání víza (speciální vízum za účelem strpění, udělovaného na rok) mohli projít procesem legálního zaměstnání. Většina přistěhovalců by chtěla co nejdříve do práce nastoupit.

