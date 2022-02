Od něj obdrží každý člen týmu jednodenní permanentku na lyžařský svah, nebo sadu jízd na bobové dráze. Další týmy v pořadí budou odměněny hodnotnými cenami. Registrace k samotné hře je jednoduchá: Sestavte čtyřčlenný tým (kamarádi, rodina, spolužáci), potom jeho složení spolu s věkem, bydlištěm a e-mailem, kam si přejete zasílat průběžné instrukce a zadávání úkolů, zašlete do 18. února na e-mail: soutez@mezibori.cz. My vám potom potvrdíme provedenou registraci, doplníme pravidla hry a 1. herní den na vámi uvedený e-mail začneme posílat zadání úkolů. Tak na nic nečekejte a pojďte do toho.

