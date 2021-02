V letošním roce by se měl uskutečnit 23. ročník memoriálu bratří Mazánků, což je náš již tradiční halový turnaje dříve narozených fotbalistů. Bohužel, všichni víme, jaká je momentální situace kolem COVID-19 a možnostech sportování. Předpokládám, že všichni doufáme v lepší zítřky a že nastane doba, kdy budou vzhledem k lepší zdravotní situaci rozvolněna vládní opatření a budeme mít možnost opět sportovat a hrát náš oblíbený fotbal.

Memoriál bratří Mazánků má nový termín 11. dubna. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Letos se turnaje můžou zúčastnit hráči narození 1976 a dříve a výjimku mají v týmu 2 hráči, kteří mohou být narození v roce 1981 a dříve. Původní termín pro konání letošního turnaje jsme měli v hale blokován na sobotu 23.ledna. Tušili jsme, že tento termín je nereálný. Hledali jsme jiný volný termín ve sportovní hale v Mostě. Našli jsme jej v neděli 11. dubna od 8 do 16 hodin. Žádáme proto tradiční účastníky, zda mají zájem, pokud to zdravotní situace v České republice a s ní spojená vládní nařízení dovolí, se tohoto turnaje v uvedený termín zúčastnit. Vaše vyjádření očekávám nejpozději do 25. března.