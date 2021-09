Melodica odstartovala poslední díl Skutečné ligy v Mostě. Po ní se ještě představily skupiny Infinity, Hrabě Monte Crazy a Madam Royal.

S bubeníkem Uriah Heep nahrála Melodica písničku s názvem Život (Life). Tu složili klavírista a zpěvák Filip Ježek a kytarista s francouzskými kořeny Enis Bennour. O text pro dvě verze, českou a anglickou, se postarala zpěvačka Hanka Ježková.

„Mám pro vás skvělou novinku. Spolupracuji na skvělém songu s fantastickou skupinou Melodica z Teplic. Už se nemůžu dočkat, až to všechno nahraju. A to si pište, že to bude bomba!“ nechal se slyšet před vydáním alba na videu, které natočil Gilbrook.

Nahrávalo se ve dvou studiích. Nejdříve natočil Russell své party v Anglii a poté vše dotočila Melodica v Čechách ve studiu Ponte records v Mostě se svým zvukařem Richardem Řeřichou. Melodica se dohodla s Russellem i na natáčení videoklipu k této písni.

Russell Gilbrook (ročník 1964) je současný bubeník anglické hard rockové skupiny Uriah Heep. Mimo Uriah Heep spolupracoval také s hudebníky jako jsou Tony Iommi, Lonnie Donegan, Avantasia, John Farnham a Van Morrison. Hraje na bicí soupravu British Drum Company, činely Paiste a podpisové paličky od české společnosti Pellwood.

Lucie Králíková