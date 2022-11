V Mostě se hrál na kurtech konkurenčního oddílu Super Stars Most turnaj GPC jednotlivců do 15 let, kde Baník Most reprezentovali hráči Veronika Burdová, Matěj Trup a Filip Langmajer. Veronika Burdová vybojovala zlato v singlu a stříbro s Filipem Langmajerem v mixu. V párové disciplíně získali stříbro Matěj Trup a Filip Langmajer. Pro Matěje Trupa pak pokračoval úspěšný víkend i v neděli, kdy si na Super Stars přišel pro zlaté medaile v singlu a v deblu se spoluhráčem Šimonem Soukupem (SK Hamr, z.s.).

Mladší hráči mosteckého oddílu BK Baník Most tentokrát soutěžili v Karlových Varech, kde se zúčastnili turnaje Grand Prix D. Hrálo se ve dvou kategoriích a pěti disciplínách. Zlaté medaile získali v mixu Lehký-Řeháková (oba Baník Most) a Řehák-Abrahamová (Baník Most/BC Aktiv Lužiny) a v deblu (Lehký-Řehák). Stříbrné medaile z Karlových varů mají Řehák a Lehký v singlových disciplínách.

Jakub Hasil