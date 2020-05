Jak na vás dopadá aktuální situace kolem koronaviru? Má vliv na vaše podnikání? Co jste museli učinit za opatření?

Dopad byl pro nás okamžitý a drtivý. Prakticky ze dne na den jsme museli zastavit veškerou činnost ve vztahu k turistům tedy to, co nám přináší tržbu. Pokračovat jsme mohli vlastně jen v údržbě vozidel a našich prostor nebo v plánování a marketingu na příští období, tedy činnosti které znamenají náklady. V březnu s prvními opatřeními okamžitě ustaly tržby. Nedostali jsme se ani na polovinu plánovaného obratu. Za duben z plánovaných čtvrt milionu tržeb je nula a stejné to je v květnu, jen něco málo utržíme za vouchery které si kupují ti, kteří nám chtějí pomoci a už se těší na uvolnění.

Jak to je s personálem?

Ano máme několik průvodců, řidičů a administrativních sil na různé úvazky. Naštěstí většina má ještě jinou zimní sezonní práci, ale brzy je současný stav také zatíží a pravděpodobně přijdou o nejlepší část příjmů v letní a podzimní sezóně z části to bude tím, že úplně vypadnou cizinci.

Žádal jste či budete žádat o nějakou pomoc státu?

Zatím se nám dostává jen odpuštění plateb za OSVČ a „bonusu“ 25 tisíc také na OSVČ. Jinou pomoc nečerpáme. Banka odmítla jednání odkladu prolongace kontokorentu, který na jaře čerpáme. Partner u kterého jsme léta v nájmu je naštěstí velmi vstřícný a nájemné krátkodobě odpustí. Ostatní dodavatelé a spolupracovníci jsou také vstřícní a jsem za to velmi vděčný. Platí že všechno špatné je k něčemu dobré a tato situace nám ukáže, které vztahy jsou ty pravé a trvalé a které jen o penězích.

Kdyby teď nebyl koronavirus, ale normální situace, co by teď v tomto obdobídělal Martin Bareš?

Za normální situace by jely všechny naše výlety vyjma zimních speciálů, především výlety industriální krajinu na lom ČSA, výlety v České středohoří a o vinařství ve středohoří a také výlety o druhé světové válce. Také by se vrátili kolegové ze svých zimních činností a měli by práce dostatek. V březnu se po letargii ledna a února turistika rozjíždí, od druhé poloviny března se kalendář už pěkně plnil. V dubnu a květnu pak jedou naplno všechny tři segmenty našeho trhu, čeští hosté, firemní klientela – teambuildingy, i cizinci, v našem případě hlavně Američané. Ostatně rozjíždí se nám i výlety autobusy pro školy a seniory.

Je něco, na co jste se v nové sezoně těšil a nevyšlo to nebo se posunulo?

Dá se říct, že jsme měli hned dvě esa v rukávu. Jedno tam celý rok zůstane, druhé snad vyneseme až se situace zlepší po prázdninách.

Jak na tom bylo vaše podnikání před koronavirem? Dá se říct, že se mu dařilo pořád lépe a lépe…

Offroadsafari je na trhu přesně pět let. Za tu dobu nám stále roste obrat. Letošek měl být rekordní a ziskový. Místo toho přijdeme minimálně o tři měsíce a segment cizinců vypadne určitě do konce roku. Otázkou je, jak rychlá bude obnova. Doufáme, že až opadnou opatření, tak se zvedne zájem české klientely o poznávací výlety u nás. Jsme cenově dostupní a po vyčerpaných dovolených u zaměstnanců budeme ideální jako jednodenní program. Dá se očekávat nárůst u teambuildingů, protože společnosti budou muset stmelili své lidi. Já osobně jsem psychicky v pohodě. Teplo, světlo, vodu a jídlo máme všichni a to tělu stačí bohatě. Kolem sebe mám spoustu fajn přátel a rodinu, i když často jen po telefonu, optimismus mi neschází. Odpoledne po práci, fotím, tipuji si nová zajímavá místa. Pro Český Rozhlas Sever dělám rozhovory o výletech na málo frekventovaná místa.

Plním zajímavostmi instagram stories na martin_offroadsafari.cz, průběžně přispívám na firemní účty na FB, IG, Offroadsafari.cz

Pokud by čtenáři měli chuť pomoci nám ustát situaci mohou si na našem webu koupit vouchery a tím nám poskytnou prostředky předem. Taková pomoc by byla neocenitelná.

Děkuji za rozhovor.

(luk)