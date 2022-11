Oslavou alba bude už 2. prosince koncert v Praze v Café V lese na Musicraft Stage. Mostecká rodačka Marie Kieslowski působí na české hudební scéně od roku 2010, kdy s Davidem Pomahačem založila urban folk duo. To jí dalo i příjmení. Duo Kieslowski má tři studiová LP, zatím posledním je Mezi lopatky (2014). To též zazářilo, mělo i nominaci na ceny Apollo. Po rozpadu Kieslowski šla Marie do projektu Jakuba Königa Zvíře jménem Podzim. Za druh (i poslední) album Září získal projekt 2 ceny Anděl – Objev roku i kategorii Alternativa a elektronika.

Zdroj: Youtube

S koncem Zvíře jménem Podzim byla už sólo kariéra pro Marii logická a zároveň plánované vyústění. Profil Marie Kieslowski uvedl program ČT Art ve svém pořadu ArtZóna poprvé už 22. listopadu, v archivu na i vysílání ČT Art bude do 29. listopadu.

„Touhu napsat píseň, objevit svůj zvuk i jazyk, mám dlouho. Jen byl vždy důvod, proč to nezkusit. Změna přišla, když se nám narodila dcera; přestala jsem chodit do práce, po narození syna opustila i zaběhnuté duo Kieslowski. Vznikl mentální prostor i domácí klima, to se už nikdy nezopakuje. Najednou to ze mě začalo lézt skoro samo. Bezčasí i izolace od veřejného světa podtrhl první lockdown a já věděla, že už dělám na své první desce,” ohlíží se Marie Kieslowski.

Na albu Je všechno dobrý? Marie pracovala s řadou kolegyň i kolegů z naší hudební scény. Vznikl multižánrový koktejl písní, kde Marie úročí všechny své hudební vlivy uplynulých 10ti let. Přináší intimní i upřímné bilanční rozjímání ženy na sklonku čtyřicítky. Na albu je i singl Sami, který vznikl mezi prvními, má i obrazovou video podobu, vznikal v prostoru Venuše ve Švehlovce.

„Deska nevznikla z promyšleného konceptu. Věděla jsem, že o nic jiného než o vlastní prožitky se v danou chvíli neumím opřít. Až když jsem měla pohromadě asi 8 demo nahrávek, mi došlo, že ta deska je konzervou mého života od dospívání po mateřství. Všimla jsem si, že se písně nejvíce dotýkají jiných matek, i otců. Není třeba jim nic vysvětlovat, vědí, o čem zpívám,” dodává Marie.

Album Je všechno dobrý? produkoval hudebník i producent Ondra Mikula známý jako Aid Kid, s nímž byla Marie Kieslowski v užším kontaktu při hraní ve Zvíře jménem Podzim. Aid Kida jsme živě viděli v Národním domě v Ústí nad Labem, kde podpořil živý křest nového CD skupiny Dunaj Za vodou, kde i hraje. Ke spolupráci Marie říká: „Jednou jsem se před ním zmínila, že něco skládám a on, že až budu chystat sólovku, chce být u toho. Potěšilo mě i nakoplo, že na to nebudu sama. I pro něj to asi byla zkušenost, neboť tuším, že poprvé dělal celou produkci sám.”

Ondra upřesňuje: „Marii jsem zkraje procesu pomohl postavit domácí nahrávací set-up a ukázal základy práce s profi hudebním programem, dobře si ho osvojila. Tak měly některé písně krom piana a zpěvu i skvělé producentské nápady, co zůstaly až do konce. Jiné písně prošly radikální proměnou. Chtěl jsem, ať je deska žánrově pestrá. Mariiny věci drží díky netradiční stavbě, často jsme ani nevěděli, co je refrén. Hlavní tmel alba je její hlas, tak jsme si multižánrovost mohli dovolit.”

Proč vychází album jen na streamovacích platformách? „Snad fanoušky nezklamu, když ode mě neuvidí CD. Sama neposlouchám hudbu jinak, než přes digitální platformy. Ale nejsem lhostejná vůči uměleckým artefaktům. Miluju art, co kolem hudby vzniká. Máme doma dost vinylů, k nimž se snad dopracuji časem, když je posluchači budou chtít. Teď dělám na projektu, co je s albem spojen. Bude to kniha,” dodává Marie.

Radek Strnad