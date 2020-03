O postupu do květnového finále rozhodne odborná porota a veřejnost. Program Zdravá 5 akreditovaný MŠMT učí děti zdravému stravování hravou formou již šestnáct let. Během školního roku proškolí 60 tisíc dětí.

Do Finále Zdravé 5 se do 15. dubna mohou přihlašovat tříčlenné týmy z mateřských i základních škol, dětských domovů a volnočasových sdružení. „Úkolem malých kuchtíků je připravit zdravou a vyváženou svačinku, která obsahuje ovoce nebo zeleninu. Při výběru surovin na vaření by se měli vejít do sta korun,“ říká k podmínkám soutěže manažerka Zdravé 5 Alena Paldusová.

Radost z přípravy i hezké chování k ostatním

„Při vymýšlení nápaditého receptu si děti procvičí svou kreativitu a naučí se přemýšlet o stravě z pohledu jejího nutričního složení. Soutěž je také motivuje myslet na druhé a hezky se k nim chovat,“ vysvětluje Alena Paldusová. O vítězi totiž nerozhoduje jenom nápaditost, složení a vzhled svačinky, ale také příběh o tom, jak týmy naložily s připraveným pohoštěním. Jejich úkolem je zamyslet se, koho jídlem obdarují a udělají mu tak radost. V loňských ročnících děti věnovaly jídlo například do domova důchodců, hasičům či policistům. Zabodovat jim pomůže i kreativní název receptu a celkové pojetí včetně kostýmů či dekorací.

Soutěžní týmy se mohou přihlašovat na webových stránkách www.zdrava5.cz. Samotné přihlášení je jednoduché. Stačí se registrovat, nahrát recept s kvalitní fotografií z a předání svačiny, včetně příběhu, koho se děti rozhodly obdarovat a proč. Uzávěrka přihlášek je do 15. dubna.

PR tým Albert Česká republika