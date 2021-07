Zdravé svačinky opět hrály hlavní roli v dětské kuchařské soutěži Finále Zdravé 5. I přes náročnou společenskou situaci se do 9. ročníku projektu Nadačního fondu Albert přihlásilo na 250 týmů. V dětském domově v Mostě se rozhodli obdarovat svými kulinářskými výtvory zdravotníky z místní nemocnice.

Malí kuchtíci z Mostu dokázali, že myslí na druhé. Obdarovali svými kulinářskými výtvory zdravotníky z místní nemocnice. | Foto: Albert ČR

Týmy z mateřských školek, základních škol, dětských domovů i neziskových zařízení a rodiče s dětmi letos změřili síly v přípravě svačinky s ovocem nebo zeleninou. Kuchařské klání se i letos opět uskutečnilo na dálku. Jako poděkování darovaly některé týmy své svačinky sestřičkám a zdravotníkům do nemocnic, kteří se v těžké době starají o nemocné. „Velmi nás potěšilo, jak děti v této situaci přemýšlí. Některé se rozhodly svými kulinářskými výtvory potěšit druhé. A o to víc, že některé z těchto týmů byly z dětských domovů a tyto děti samotné to nemají v životech snadné,“ popsala Alena Paldusová, manažerka programu Zdravá 5.