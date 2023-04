Navštěvují teprve druhý ročník střední školy a už musejí projít „malou maturitou“, u které třes rukou může skončit i rozbitým nádobím. Řeč je o studentech mostecké Bukaschool. Měli jsme možnost být u jejich netradiční „zkoušky ohněm“, a dívat se teenagerům pod ruce během přípravy noblesní italské tabule s několikachodovým menu, které také sami servírovali. A pak jsme hodnotili. Na co chtěl odborník jejich recept?

Z akce v mostecké Bukaschool. | Foto: Se souhlasem Lucie Bartoš

V době atraktivity kulinářských TV pořadů by nemělo zapadnout, že jedna z nejlepších hotelových škol sídlí právě v Mostě. Její absolventi patří mezi gastronomickou špičku i za oceánem. Už ve druhém ročníku ale musí žáci projít postupovými zkouškami. „Je to taková malá maturita. Termín poprvé použila pozvaná úřednice z ministerstva školství: Říkala, že na jaké úrovni jsou naši druháci u této zkoušky, to je jinde až úroveň maturity,“ podotýká pyšně ředitelka školy Vlasta Bukačová, která školu vede s podporou manžela už třicet let.

V čem spočívá zkouška z předmětů „Technologie přípravy pokrmů“ a „Technika obsluhy a služeb“, pomineme-li část písemných testů? „Žáci si vylosují téma a poté si rozlosují funkce - manažer skupiny, sommeliér, vedoucí číšník, číšník, šéfkuchař, kuchař. Rozdělí se do skupin a připravují samostatně slavnostní menu – v našem případě šlo o téma Itálie. Předvést mají veškeré získané kompetence včetně organizování, komunikace, přípravy pokrmů, servisu pokrmů a podobně,“ objasnil vedoucí učitel gastronomických předmětů Roman Sejval, který své svěřence mimo jiné přes dvacet let připravuje i na soutěže. „Tady v Čechách už nemáme prakticky v čem soutěžit. Už jsme vyhráli, co se dalo. Všechny soutěže,“ podotýká pedagog a ukazuje na vitrínu trofejí a medailí na chodbě školy, jejíž zeď lemují také desítky diplomů.

Kromě ředitelky a dvou pracovníků školy zasedli u stolu, a tedy i v hodnotící komisi, tři hosté: Novinářka a vydavatelka Lucie Bartoš, mimo jiné autorka magazínové publikace „Chuť Krušných hor“; dále koordinátorka přeshraničních vztahů a držitelka několika mezinárodních ocenění Brigita Janovská, a v neposlední řadě do Mostu zavítal odborník Radim Habarta, brand ambassador legendární značky Zanzibar, která od roku 1998 nabízí sortiment pro špičkové cocktaily, ochucené kávy a další lahůdky, kdy některé výrobky dováží do Čech a některé receptury si nechává originálně vyrábět přímo pro sebe. Reprezentuje v tuzemsku likéry, sirupy základy pro smoothie a frapé, či speciální řadu pro latté-art od francouzské společnosti Monin. „Jsme jediná škola, která má kompletně do soutěží portfolio od Zanzibaru,“ zdůrazňuje Roman Sejval.

Z akce v mostecké Bukaschool.Zdroj: Se souhlasem Lucie BartošNa dotaz o spolupráci se školami Radim Habarta podotkl, že mostecká Bukaschool je výjimka. „Nechceme samozřejmě, aby se naše produkty dostaly kamkoli. Bukaschool je nejlepší, s tou jsme tuto spoluprási zahájili jako s první školou…,“ zmiňuje usměvavý muž, který si po celé akci mimochodem bere od dětí recept na chléb. I ten totiž samy upekly.

Celkové menu sestávalo z pěti chodů a dvou překvapení na závěr. Plynulý hovor hosté zahájili během amuse bouche, k němuž studenti servírovali panzanellu. Předkrm tvořily pečené papriky s rajčaty a mozarellou. Po typické italské polévce minestrone následoval hlavní chod v podobě pečených prsíček na šalvěji, doplněný italským houbovým rizotem a zeleným hráškem. Ke kávě se podávalo tiramisu s čerstvým ovocem.

A jde se hodnotit… „Nejsem zde poprvé. Mohu srovnávat a nutno říci, že jste se téměř netřásli. Obdivuhodné,“ zahájila hodnocení laická porotkyně Brigita Janovská a dodala: „Atmosféra, kterou jste vytvořili, jenádherná. Asi jen jedna věc mi chyběla: Nezaznamenala jsem během úvodního houslového koncertu, kterým jste dnešní slavnostní tabuli pro nás uvedli, jaké skladby jsme poslouchali.“ „I tu houslistku si sehnali sami,“ naklání se ředitelka Vlasta Bukačová k novinářce Lucii Bartoš, která se také následně ujme slova, když ji mladý gastrotým požádá o její hodnocení několikahodinového výkonu.

„Jistě znáte rčení, že ´láska prochází žaludkem´. Takže já bych se tu dneska byla schopná hned několikrát zamilovat,“ rozesmála přítomné a doplnila, že s italskou kuchyní jí hostitelé kápli do noty. Omladině dala i několik rad. „Mnohých zaškobrtnutí či nejistoty si hosté během svého hovoru ani nevšimnou. Tak na to neupozorňujte. A když něco zmerčí nebo vám něco upadne, tak – úsměv zachrání všechno. A úsměv hosta vy vždy opětujte, jinak je zmatený. Moc vám přeji, abyste nemuseli nikdy klesnout ze svých standardů, které si odtud odnesete. Pokud se nedejbože dostanete do podniku, jehož úroveň bude nižší než ta vaše, vždy si tu úroveň udržet alespoň vnitřně a snažte se vy být tím, kdo své okolí kultivuje, nikoli aby okolí ´přizpůsobilo´ vás,“ zakončila svůj projev.

Přítomní ocenili i pozornost dětí na detaily jako byly připravené jmenovky hostů, barevně sladěná květinová výzdoba a mnozí si všimli, že i většina chodů byla laděna do italských barev bílá-červená-zelená. Radim Habarta ocenil dívčinu, která měla za úkol vybrat vhodné nápoje ke každému dílku dnešní jídelní skládačky. „Ten výběr naprosto sedl. Klobouk dolů,“ vysekl jí poklonu.

Tým po hodnocení ještě přichází se závěrečným překvapením. Přináší čokoládové bonbony a citronovou sušenku. Tečkou na závěr je zabalený dáreček, v němž se skrývají naložené olivy.

Ani hodnocení Zdeňka Pohlreicha by se junioři jistě nemuseli obávat. Známý šéfkuchař mimo jiné mosteckou Bukaschool zařadil mezi oficiálně doporučované školy. „Kdybych měl veřejnosti vybrat, na jakou kuchařskou show se v televizi dívat, pak by to byl jednoznačně Pohlreichův souboj restaurací,“ na dotaz odpovídá učitel Roman Sejval.

Z akce v mostecké Bukaschool.Zdroj: Se souhlasem Lucie Bartoš

Chystá se velká párty. Je to naposledy od školního roku 1994/95, kdy škola pořádá postupové zkoušky v druhém ročníku. Tradice se od příštího roku změní. „Zkoušky budou až ve třetím ročníku, takže v roce 2024 se tu takto nesejdeme,“ potvrdila ředitelka Vlasta Bukačová.

Kulaté výročí 30 let existence si mostecká vzdělávací instituce připomene slavnostně 22. června formou velké venkovní párty. I zahrada prošla zušlechtěním, a ještě se nekončí. „Náš školník bude vyrábět posezení z palet. Má zlaté ruce,“ podotkla ředitelka Bukačová. Dodala, že se rozšíří také bylinková zahrádka, záhony jedlých květin a chystá se zalesnění části pozemku, takže si žáci budou moci dojít nasbírat u houby. Venkovní prostory jsou také ideálním místem pro venkovní výuku, spojenou například s grilováním.

I ostatní učebny jsou v této líhni špičkových gastrotalentů zcela originální. „Během covidu, kdy byly školy zavřené, jsme nelenili a provedli jsme řadu rekonstrukcí,“ zmínil ještě v neformálním hovoru Roman Sejval, kterého ředitelka označila za neocenitelnou součást školy. „Nekouká na čas. Žije svou prací,“ prohlásila poté, co usměvavý kantor hostům ukázal například učebnu v podobě plně vybaveného a funkčního baru. Ta je navíc dosti variabilní, takže ji lze uzpůsobit koktajlovými či rautovými stolky a podobně.

Tady se učí žáci, které se škola už od prvního ročníku nebojí na několik měsíců vysílat na zahraniční praxe do Itálie, Řecka, na Kréta, Maltu, na Kypr, do Švýcarska, Rakouska, Německa, Portugalska, ale i do Ameriky. Pracují ve tří až pěti hvězdičkových hotelech či restauracích. Někteří mostečtí absolventi pak po letech vedou i vlastí gastropodniky nebo řídí hotel.

Zapsala Lucie Bartoš