Kurz sportovní jízdy výhradně pro majitele vozů značky Porsche připravuje mostecký autodrom. Premiéra se chystá na v sobotu 24. října.

Majitelé vozů Porsche si oblíbili autodrom, budou mít svůj kurz. | Foto: Autodrom Most

„Všimli jsme si, že majitelé vozů proslulé německé značky k nám jezdí často, účastní se právě sportovních kurzů, setkání automobilových fanoušků, volných jízd nebo soutěže pro amatérské řidiče The Most Challenge. Řekli jsme si, že jim nabídneme program na míru, kde se mohou mezi sebou blíže poznat a dozvědět se zajímavé informace od odborníků. Samozřejmě si také pořádně zajezdí, a to jak na malém, tak i velkém závodním okruhu,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti Autodromu Most Jakub Krafek. Více informací o kurzu na webu autodromu.