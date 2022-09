Zároveň apeluje na cyklisty, aby svá kola měli skutečně dobře zabezpečená: „Zámek na sklepní kóji nemusí být pro zloděje náročnou překážkou. Proto i v uzamčených prostorách mějte kolo ještě zabezpečené nějakým dalším způsobem. Nepouštějte nikoho cizího do domu a buďte všímaví, pokud potkáte cizí osobu v chodbě,“ říká.

Šéf strážníků Klika také doporučuje bezplatnou službu Litvínovanům na čipování kol. Ještě je možnost si nechat kolo označit a zavést do mezinárodní evidence do konce září. Je potřeba se lae objednat na tel. čísle 476 767 841, nebo e-mailem na adrese mpo@mulitvinov.cz. Čipuje se vždy ve středu od 9 do 17 hodin. Celý proces trvá vždy zhruba 20 minut.

Město Litvínov