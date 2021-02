V půlce sezony hostil Špindlerův Mlýn první část Mistrovství České republiky v alpských disciplínách. Na startu nechyběl ani Marek Müller, šestnáctiletý nadaný lyžař z Lomu u Mostu. V kategorii U18 Marek nenašel přemožitele v alpské kombinaci. Právem si tak odvezl titul šampiona. Ve stejné kategorii se navíc vešel mezi absolutní špičku i v super-G, když získal bronzovou medaili za třetí místo. Navázal tak na perfektní výkony v žákovských kategoriích, v nichž slavil několikrát titul mistra ČR a byl také pětinásobným vítězem dětských olympiád ODM.

Talent z Lomu Marek Müller na trati. | Foto: Archiv Marka Müllera

Sezona 2020/2021 přitom není pro Marka vůbec jednoduchá. Přestup do juniorské kategorie je hodně náročný, své kvality musí prokázat při startech ze zadních pozic startovního pole. Novinkou také je, že závodí nejen se stejně starými chlapci, ale také se soupeři narozenými v letech 2003 až 2000 a s dospělými, kterým je 21 a více let. I přesto se Marek s těmito podmínkami pere statečně a dalo by se říci impozantně. A soupeřům ukazuje, že to s ním nebudou mít jednoduché.