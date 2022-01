Pro laiky mohou být výsledky severočeského lyžaře velkým překvapením. Ti, kdo juniorské lyžování sledují, však pasovali Marka na černého koně už před samotným šampionátem Speed Week.

Šampionát měl v pondělí na programu super-G a v úterý vyvrcholil slalomovými koly alpské kombinace. Mistry ČR pro rok 2022 v super-G jsou mezi ženami Tereza Kmochová, mezi muži pak Jan Koula. Suverénní Tereza Kmochová vybojovala také titul šampiona pro rok 2022 v alpské kombinaci, v mužské kategorii nenašel konkurenci Kryštof Krýzl.

Za úspěšným vystoupením na šampionátu je podle Marka Müllera důkladná a náročná příprava. „Vždy to ale stojí za to. Když se člověk dostane na bednu mezi dospělými, je to skvělé. Pokud je to navíc na mistrovství republiky, je radost dvojnásobná. Jsem moc rád, že se mi podařilo vystoupat na stupně vítězů ve všech třech kategoriích. Jízda ve slalomu byla s chybami, ale dobojoval jsem ji do cíle a nakonec z toho byl super výsledek,“ zhodnotil sympatický sedmnáctiletý mladík.

Užil si také závod v super-G. „Jel se na červené sjezdovce ve Svatém Petru, komplikovala jej mlha a pády za zlomem na Katynu. Věděl jsem, že když pojedu čistě a vyhnu se chybám, budu mít šanci na dobré umístění a dobrou výchozí pozici do kombinace. Jen škoda, že celou technickou pasáž až ke zlomu na Katynu jsem jel v husté mlze a s problémy viděl jen na následující branku. Skok jsem si ale vychutnal,“ usmívá se Marek.

Sezona nabírá obrátky, Marka čekají v nejbližší době dva mítinky. „Hned po republikovém šampionátu odjíždím do Rakouska do Raiteralmu na trénink, kde se o víkendu zúčastním mezinárodních závodů FIS. Poté se přesuneme na další závody FIS do Slovinska. Více se plánovat v této době nedá. Díky epidemii nemoci covid-19 pořadatelé řadu závodů ruší a my měníme program ze dne na den. Rád bych se letos také nominoval na EYOF 2022 do finského Vuokatti ( Evropský olympijský festival mládeže ) a na světový šampionát juniorů do Kanady. To bude ale hodně těžké, nerad bych to zakřikl,“ vyjmenoval.

Náročný sportovní program Marek musí skloubit se studiem na střední průmyslové škole v Mostě. „Škola je samozřejmě také hodně důležitá. Díky skvělému přístupu učitelů zvládám výuku individuálně. Musím ale přiznat, že po náročných trénincích a závodech je příprava do školy též vyčerpávajícím bojem,“ přiznává.

Lyžování patří mezi velmi náročné sporty z hlediska času, materiálního a finančního zabezpečení. „Rád bych proto poděkoval rodičům, trenérům, učitelům, sponzorům, prostě všem, kteří mi pomáhají a umožňují mi trénovat. Všechny považuji za součást svého týmu a mají velký podíl na mých výsledcích,“ dodal Marek Müller.

Lyžování se věnuje od svých čtyř let, začínal ve Ski Clubu Litvínov. Od žákovských kategorií je členem M-ALGO teamu. Hlavním Markovým trenérem je Petr Záhrobský ml., v jehož skupině je na hostování. Byl členem republikového výběru žactva, nyní je součástí juniorského reprezentačního družstva. K největším úspěchům dosavadní sportovní kariéry patří tituly mistra ČR ve slalomu v kategoriích U-14, U-16 a U-18 a zlaté medaile z Olympiády dětí a mládeže. (fou)