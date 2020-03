Zástupci vietnamské komunity v Litvínově v čele s Thi Cam Tran předali v pondělí vedení města dar 500 ks roušek a k tomu i částku 35 tisíc korun pro potřeby řešení nouzového stavu města.

Litvínovu v boji s koronavirem pomáhá i vietnamská komunita | Foto: Thong Lang

Pro zprostředkování kontaktu s městem oslovili zastupitele Milana Šťovíčka. „Už jsem s nimi v kontaktu řadu let, zvou mě na jejich oslavy Lunárního roku a další svátky. Teď se ozvali, že by rádi v této těžké době městu pomohli, uspořádali sbírku a sehnali roušky. Roušky, které sami šijí, pak rozdávají ve svých obchodech hlavně seniorům, kteří k nim chodí pravidelně nakupovat a nemají nikoho, kdo by jim roušky sehnal,“ vyzdvihuje přístup těchto lidí Milan Šťovíček.